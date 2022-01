Après Antoine Dupont, Julien Marchand et Cyril Baille, c’est au tour de François Cros de prolonger à Toulouse. Le troisième ligne international s’est lui aussi inscrit dans la durée en signant jusqu’en 2027 avec les Rouge et Noir.

« Auteur de 93 plaquages cette saison, notre sécateur formé au club poursuit sa route en rouge et noir et conclut notre magnifique année 2021« , a écrit le Stade toulousain sur ses réseaux sociaux. Le club haut-garonnais croit en son groupe qui a réalisé un doublé historique la saison dernière en remportant la Coupe D’Europe et le Top 14. Deux titres dont le troisième ligne, François Cros, a été un grand acteur. Le joueur de 27 ans diplômé de podologie, a effectué l’ensemble de sa carrière à Toulouse, dont il est devenu l’un des cadres sous les ordres d’Ugo Mola. Mais également en équipe de France, où il cumule désormais onze sélections. Fabien Galthié l’a notamment titularisé face à l’Argentine (29-20) et face aux All Blacks (40-25) lors de la dernière tournée du XV de France.

Avec cette nouvelle prolongation, le Stade Toulousain conforte ses cadres dans la #Trajectoire2027.