Le champion de boxe français Tony Yoka espère très fort que Lionel Messi ne soulèvera pas son 7e Ballon d’Or cette année.

Grand fan de football, Tony Yoka a posé les gants de boxe quelques minutes pour donner son avis sur le Ballon d’Or 2021. Une récompense qui semble promise une nouvelle fois à Lionel Messi, pour le plus grand malheur du boxeur. En story sur Instagram, il a détaillé les raisons pour lesquelles la star du FC Barcelone ne doit pas gagner de 7e Ballon d’Or cette année.

« On vit à une époque où on veut donner le Ballon d’Or à un joueur qui finit troisième de Liga, éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (sixième année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la SuperCoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… Juste parce qu’il a mis quatre buts face au Chili, l’Equateur et la Bolivie ! Et c’est réel, y a zéro vanne. »

Très remonté, le Français a enchaîné les uppercuts. « PS : 29 buts en Liga, 24 inscrits face aux sept derniers de Liga. 5 buts en Ligue des champions cette saison, 4 penaltys. Messi Ballon d’Or (emojis qui rigolent). S’il le gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire. Gagner le Ballon d’or avec une saison aussi mauvaise, marquer des buts qui n’ont rien fait gagner à ton équipe, zéro but face au Real Madrid depuis quatre ans, zéro but face à l’Atlético de Madrid, zéro face aux grands clubs rien. Merci Eibar, Osasuna et Getafe. PS : Pour ceux qui me parlent de la Copa America, cette compétition avec deux groupes de cinq équipes, où les quatre premiers sont directement qualifiés en… quart de finale ! Vous n’avez pas honte ? »