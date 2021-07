Hidilyn Diaz est devenue lundi la première championne olympique de l’histoire des Philippines en remportant l’épreuve d’haltérophilie des Jeux olympiques 2020 dans la catégorie des moins de 55 kg.

Diaz, 30 ans, avait terminé à la deuxième place dans cette même catégorie lors des JO-2016 de Rio. Ce lundi, avec un total de 224 kg, elle bat le record olympique et s’offre l’or devant la Chinoise Liao Qiuyun et la Kazakhstanaise Zulfiya Chinshanlo. Elle est devenue la deuxième sportive phillippine à remporter plusieurs médailles olympiques après son compatriote Teofilo Yldefonzo, médaillé de bronze en natation en 1928 et 1932. Depuis leur première participation aux JO en 1924, les Philippines avaient remporté jusqu’à ce lundi dix médailles, trois en argent et sept en bronze, dont cinq en boxe.