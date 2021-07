L’équipe de France féminine de basket 3×3 a réussi son meilleur match de la phase de groupe en battant la Russie (17-14), lundi aux Jeux de Tokyo, et conserve un petit espoir de se qualifier directement pour les demi-finales du tournoi olympique.

Victorieuses de la Mongolie plus tôt avec bien plus de difficultés (22-18), les Bleues, 5e au classement, comptent désormais trois victoires en six matches. Elles sont assurées de finir entre la 3e et la 6e place, synonyme de participation aux barrages qualificatifs pour le dernier carré. Mais une victoire contre les Roumaines mardi pour leur dernière rencontre de cette phase, conjuguée à des défaites du Japon, de la Chine et de la

Russie, tous en ballottage favorable par rapport à elles, pourrait leur permettre d’accéder directement en demi-finales.

Adroites (55% de réussite), les Françaises ont aussi extrêmement bien défendu face à des Russes poussées à la maladresse (35%) et sans solution. Trois heures plus tôt, il avait fallu un shoot derrière l’arc de Mamignan Touré, annonçant alors enfin son réveil à venir, pour délivrer les Bleues face à la tenace équipe de Mongolie, équipe la plus faible du groupe. Mardi une victoire face à la Roumanie s’impose, quelle qu’en soit la récompense, demi-finale ou barrage. Il faudra ensuite gagner tous les matches car ils seront à élimination directe.