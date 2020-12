Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, était satisfait du visage de son attaquant lors de la victoire 3-0 de son équipe sur le terrain de Ferencvaros en Ligue des Champions.

« On a bien joué, on a remporté cinq matches sur cinq, en pratiquant un beau football et en marquant pas mal de buts. J’espère que l’on pourra continuer cette série en Championnat (le Barça est 7e en Liga) », a indiqué le coach du FC Barcelone juste après la victoire 3-0 de son équipe sur le terrain de Ferencvaros en Ligue des Champions.

Avant de poursuivre sur les attaquants : « J’ai bien aimé la débauche des joueurs, ils ont fait une grande première période. Il y a suffisamment de talent dans notre attaque et j’espère que tous suivront la voie montrée par ces trois (Griezmann, Dembélé et Braithwaite). On a vu que l’on a une très bonne équipe, on a pu ménager plusieurs joueurs, mais ceux qui jouent prouvent que l’on a du savoir-faire. »