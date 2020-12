Après un début de saison difficile avec Paris, Neymar sort du silence face aux caméras. Très bon face à Manchester United (3-1) ce mercredi en Ligue des Champions, l’attaquant brésilien évoque l’avenir du PSG sur la scène européenne.

« Je ne me suis pas plaint. Les gens ont mal compris ce que j’ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d’esprit entre nous. Mais sur le terrain, il manquait quelque chose, il fallait courir les uns pour les autres, ajuster les détails, tactiquement, mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours, tout le monde s’aime bien, il y a une bonne ambiance. Mais sur le terrain, il fallait plus aider ses coéquipiers, aider au marquage », a indiqué le Brésilien.

Avant de poursuivre son explication : « Voilà ce que j’ai voulu dire. Aujourd’hui on a démontré qu’on peut jouer à un meilleur niveau, en courant et en se battant ensemble. Et c’est sûr que de la qualité, on n’en manque pas. J’ai donc dit que si on ne changeait pas d’attitude, on pouvait oublier notre rêve, qui est de gagner la Ligue des Champions. Mais on a changé, et aujourd’hui on rêve à nouveau d’elle. (…) Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue Europa ».