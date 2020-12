La victoire face à l’Olympiakos en Ligue des Champions n’a pas du tout rassuré le supporter de l’OM, René Malleville.

« Olympiakos 1, la VAR 2. Il n’y a pas eu la manière. Je le dis en rigolant mais la VAR nous a sauvés. Pour une fois que ça nous est favorable. Mais le match n’a pas été abouti. Rongier a été le Cuisance de samedi. Payet ? Bien. Les penaltys, il faut les marquer, surtout quand on en a deux. (…) Les carottes sont cuites parce que ça m’étonnerait fort qu’on décroche la troisième place. On verra l’année prochaine. Que notre club soit vendu et qu’on ait de l’argent avec un président volontaire et qui en veuille. Tant qu’on aura pas vendu le club, je ne pense pas que l’OM puisse sortir de l’ornière dans laquelle on est. On est trop faible pour l’Europe”, a indiqué René Malleville sur Le Phocéen.