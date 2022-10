Mercredi soir, le FC Barcelone a vécu une soirée cauchemardesques. Éliminés de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions avant même le coup d’envoi du match face au Bayern Munich, les Catalans ont dû déposer les armes face au champion d’Allemagne en titre avec un score lourd de 3 buts à 0. L’occasion pour la compagnie aérienne Ryannair d’en rajouter une couche avec un trait d’humour.

Transféré du Bayern Munich au FC Barcelone durant le dernier mercato estival, Robert Lewandowski n’a pas été en mesure de porter les Blaugrana et il est même passé totalement à côté de son rendez-vous. Face à ses anciens partenaires, le buteur polonais n’a jamais réellement été dans le coup et il n’a pu que constater les dégâts contre un Bayern bien trop fort et sûr de sa force. Après la défaite, le Polonais a même été un peu chahuté sur les réseaux.

En effet, la branche espagnole de la célèbre compagnie aérienne Ryanair à adresser un tweet à la star du FC Barcelone en lui proposant un billet direct pour un retour dans la capitale bavaroise et retrouver ainsi les champions d’Allemagne en titre. La compagnie a fait les choses bien puisqu’elle a publié une photo avec l’image d’une carte d’embarquement et un voyage Barcelone – Munich. Une blague qui, on l’imagine n’a pas forcément été bien perçue par le principal concerné…