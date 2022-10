Dans une entrevue avec Ouest France, le Français de 38 ans a donné son avis sur le stade le plus chaud d’Europe. Triste nouvelle pour les Marseillais, ce n’est pas le Vélodrome mais bien le Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, stade du Fenerbahçe qui remporte la palme.

Le milieu offensif était une véritable légende à l’Olympique de Marseille, mais son transfert à l’Olympique Lyonnais en 2015 a quelque peu diminué ce statut. En effet, avec quasiment 400 matchs disputés dans la cité phocéenne, le natif de Bruges est un véritable taulier de l’Olympique de Marseille. Cependant, il a aussi très vite été adopté par le Fenerbahçe avec ses 12 buts et 24 passes décisives en 71 rencontres toutes compétitions confondues.

« Le public qui m’a le plus impressionné ? A Marseille, ils sont 60 000 et c’est dur de faire mieux en Europe. Mais au Fener, il y a trois fois plus de bruit, l’ambiance est trois fois plus chaude. On ne va pas comparer une ville de Marseille avec Istanbul et ses quinze millions d’habitants. À Marseille, il y a beaucoup de supporters à travers le monde, mais Fenerbahçe, c’est quelque chose d’incroyable, un public autant respectueux que bouillant », a-t-il lancé.