Entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag était satisfait de la victoire 3-0 de son équipe hier soir en Europa League face aux Moldaves du Sheriff Tiraspol. Un succès important et bon pour la confiance même si le coach néerlandais n’a pas forcément tout apprécié, surtout la performance de son Brésilien Antony.

Face aux médias, l’entraîneur des Red Devils a adressé un petit tacle à l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, recruté en août dernier pour la somme de 95 millions d’euros. “Je n’ai pas de problème avec ça tant que ça marche. J’exige plus de lui – plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans la surface. Nous demandons plus de domination dans ce jeu et quand il y a quelque chose comme ça, c’est bien. Tant que ça marche, si vous ne perdez pas le ballon et que vous attirez des joueurs, alors ça va. Mais si c’est quelque chose pour faire quelque chose, alors je le corrigerai.” A expliqué l’ancien de l’Ajax Amsterdam qui connaît mieux que quiconque le Brésilien après avoir été son entraîneur à l’Ajax.