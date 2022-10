Le RC Lens accueillera sur sa pelouse le Toulouse Football Club ce vendredi à 21h. Après un début de saison absolument fulgurant, les Sangs et Or auront à cœur d’enchainer contre les Toulousains pour conserver leur place de dauphin. Découvrez les compositions probables des deux formations.

Du côté Lensois, Franck Haise sera privé de Medina, qui est suspendu tandis que Gradit fera son grand retour après sa blessure datant du 9 septembre. Pour ce qui est de l’infirmerie, Buksa et Jimmy Cabot reste blessés et seront donc absent pour la réception des Violets.

Côté Toulousain, la tâche sera loin d’être aisée. En effet, Philippe Montanier perd deux titulaires avec les absences de Nicolaisen, suspendu et Ratao, malade. Dès lors, le défi s’annonce encore plus compliquer pour les Toulousains, mais les très belles surprises et performances de Toulouse depuis le début de saison nous laisse à penser qu’absolument rien n’est joué d’avance.