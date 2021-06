Il y a quelques jours, Joan Laporta a confirmé que Ronald Koeman allait poursuivre sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Aujourd’hui, il dévoile les raisons de ce choix.

Le président des Blaugrana, Joan Laporta, a expliqué face à la presse les raisons qui l’ont incité à garder l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, nommé en août 2020. « Les conversations ont été très franches et directes. Cette période était nécessaire pour faire connaissance. Je tiens à souligner le comportement impeccable de notre coach. Nous avons vu que c’est un grand professionnel. Nous avons réglé certaines différences et avons décidé que c’était le meilleur pour Koeman et le Barça. Il est très motivé et excité, avec la mentalité qu’il faut avoir, avec une exigence maximale et la conviction qu’il fera une très bonne saison. »