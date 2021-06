Excellent face au Pays de Galles, Antoine Griezmann a rendu une très belle copie avec notamment un superbe but à son actif. Présent au micro que Frédéric Calenge, le joueur du Barça a évoqué son but, son ressenti mais aussi une grosse fatigue. Un constat peut-être inquiétant avant les prochaines échéances à venir.

Antoien Griezmann : « On jouait un peu trop facile au début. Il a fallu qu’on se mette dedans et qu’on soit plus concentré. C’est dommage qu’ils aient été réduits à dix si rapidement mais on a essayé d’en profiter. Je pense que ce sont de très bons débuts même si il y a encore pas mal de trucs à régler. On va bien analyser tout ça et bien travailler. Je me suis bien senti sur le terrain. Ce n’est qu’une première mais c’était déjà bien. Au fil des matchs et des entraînement ce sera encore mieux. J’analyserais bien mon but aussi, (rires). Mais dans l’ensemble on était très fatigué et on a eu un peu de mal à rentrer dans la rencontre. »

Cette fatigue était bel et bien présente sur le visage Antoine Griezmann qui semblait exténué à la fin du match. En espérant que cet état délicat ne se répercute pas sur la durée.