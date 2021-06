Toujours en quête d’un nouveau profil pour venir remplacer Florian Thauvin parti au Mexique il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille se pencherait vers Manuel Lanzini.

Très actif en coulisses, l’Olympique de Marseille prospecte à tout va pour se renforcer à tous les postes cet été. La nouvelle piste du jour mène du côté de l’Angleterre. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen s’intéresse au milieu offensif de West Ham, Manuel Lanzini (28 ans, 17 apparitions et 1 but en Premier League cette saison).L’Argentin, qui peut évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, sort d’une saison compliquée avec les Hammers et souhaite changer d’air. Le club londonien ne ferme pas non plus la porte à un départ de son joueur, évalué autour de 10 millions d’euros. Reste à voir si l’OM passera à l’offensive dans ce dossier.