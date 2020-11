RMC Sport a diffusé un document « Motta comme jamais ». L’ancien joueur du Barça a livré une belle anecdote.

Ancien joueur du PSG ou encore du FC Barcelone, Thiago Motta a quelques anecdotes croustillantes à raconter. Le milieu de terrain passé par le club catalan de 2001 à 2007 avec Ronaldinho a dévoilé une belle histoire lors de cette interview.

« Possession de balle à deux touches, je viens le presser. Il n’a que deux touches donc je me dis qu’il va contrôler et moi ensuite je vais au ballon pour gagner. Il fait un élastique, le ballon était en mouvement et il fait un élastique en première touche. Moi, je suis quasiment tombé et il a commencé à rigoler ! C’était incroyable. De l’extérieur, je me dis qu’il aurait pu faire beaucoup plus. Mais le plus important, c’est s’il est content ou pas des choses qu’il a faites dans le football », a indiqué Thiago Motta sur RMC Sport.