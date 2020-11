L’OM traverse une période difficile, notamment en Ligue des Champions, et l’entraîneur phocéen André Villas-Boas se retrouve un peu seul face aux médias.

« Le ton a changé à Marseille ces derniers temps. Villas-Boas s’est agacé sur le système de jeu, car lui-même, il ne sait plus trop où il va, entre le 4-3-3, le 4-2-3-1, Payet en 10… C’est compliqué dans sa tête en ce moment. Il ne trouve pas son équipe. Et puis il trouve que les médias sont sévères avec Marseille. Sur le jeu, il dit que l’OM n’est pas le seul club à galérer en L1 », a indiqué Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille.

Avant de poursuivre son explication : « Il est plus ironique, plus cassant. Mais il a peut-être une circonstance atténuante. Malgré l’enchaînement des matchs, AVB est le seul qui parle… Longoria, on ne l’entend pas. Eyraud, inutile de préciser qu’il ne veut plus parler de sportif. Les joueurs sont plus trop là, les leaders du vestiaire n’ont pas envie de parler… Donc Villas-Boas se prend la pression en conférence de presse, avec des questions qui reviennent. Et je veux bien comprendre son cri du coeur. »