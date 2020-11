Suiveur de l’ASSE, le journaliste Denis Balbir a bien aimé la prestation de Saint-Etienne face à Lyon dans le cadre du derby du Rhône. Les Verts se sont pourtant inclinés au Groupama Stadium contre les Gones (2-1).

« J’ai le sentiment qu’on a retrouvé des Verts plus conquérants. Une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue 1. Je sais que c’est difficile pour les supporters de parler de défaite encourageante. Quand on se procure des occasions et qu’on ne les mets pas au fond, c’est regrettable mais c’est toujours mieux que de ne pas s’en procurer comme sur les matchs précédents. Je tiens à souligner les tentatives tactiques de Claude Puel, le passage en 4-4-2. Même si au niveau comptable l’ASSE est menacée au classement, il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme », a indiqué le consultant sur le site But.

Avant de poursuivre son analyse sur la situation des Verts : « Il y a des signaux aperçus à Lyon qui me font dire que cette équipe est en train de retrouver des couleurs. J’espère que ce n’était pas juste parce que c’était le derby. Je veux croire au côté ‘fondateur’ de la réunion qui a eu lieu cette semaine entre les cadres de l’équipe. Avec cette remise en question et le retour des blessés, je pense que Saint-Etienne est en mesure de se redresser. L’ASSE a le potentiel pour revenir là où elle doit être : entre la 7e et la 10e place. Sainté vise simplement un ‘maintien plus’ avec son effectif rajeuni. Ce que j’ai vu dimanche soir m’a rassuré. Maintenant il va falloir commencer à capitaliser. Aujourd’hui, il ne faut plus se contenter de bien jouer. Il faut aussi gagner des matchs… »