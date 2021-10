De retour avec le FC Barcelone depuis quelques matchs, Ansu Fati n’a pas été en mesure d’aider son équipe et n’a rien pu faire dans la défaite logique des Blaugrana dans le Clasico ce dimanche face au Real Madrid.

Titulaire au coup d’envoi, le jeune crack espagnol a même été contrant de céder sa place à Sergio Agüero buteur dans les dernières secondes de la partie. Une sortie prématuré suite à une nouvelle gêne et aujourd’hui les nouvelles ne semblent pas très bonnes. D’après les indications de « AS », Fati a été remplacé suite à un problème au niveau di genou droit qui n’a pas été opéré l’an passé et a directement été approché par le staff médical blaugrana. Voir maintenant, si la blessure peut durer et éloigner le joueur de 18 ans des terrains, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Affaire à suivre…