Le sélectionneur de l’Equipe de France de Coupe Davis Sébastien Grosjean a annoncé le nom des joueurs convoqués pour représenter la France en Coupe Davis cette année.

Petite surprise avec l’absence du numéro un mondial français et 21e joueur mondial pour cet évenement en la personne de Gaël Monfils. Finalement, le capitaine des Bleus fait confiance à Ugo Humbert, Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Il justifie ses choix. « J’ai envie de faire un mélange de jeunes joueurs, comme Ugo et Arthur, et (de joueurs) avec de l’expérience. C’est vrai qu’Ugo a une période un peu difficile depuis les JO, mais

jusqu’aux JO il a eu de très bons résultats. L’indoor, c’est une surface qu’il apprécie, c’est également une compétition qu’il aime. Il a vraiment envie de défendre les couleurs de l’équipe de France, il est vraiment très motivé. » Confie-t-il lors d’une visio conférence.

Cette année, la compétition se dispute entre le 25 novembre et le 5 décembre dans plusieurs villes en Europe. Si la France retrouvera la Grande-Bretagne et la République tchèque, à Innsbruck, Turin et Madrid seront aussi de partie. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule réunit 18 nations.