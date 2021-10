Lyon menait 2-0 jusqu’à la 81ème minute face à Nice avant de craquer en fin de match et s’incliner 3-2. Anthony Lopes explique cette défaillance par un problème mental.

« Je pense que l’on a failli mentalement. On était en train de bien maitriser ce match. A 2-0, on doit maintenir ce résultat. On peut encaisser un but mais on doit remporter ce match. Il y a eu plein de circonstances négatives en fin de match mais je pense que l’on doit avoir un sursaut d’orgueil et d’autres ressources mentales pour aller chercher un résultat. » a analysé le portier lyonnais, Anthony Lopes, au micro d’OL TV à l’issue de cette rencontre de la onzième journée de Ligue 1.