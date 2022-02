Le président du FC Barcelone est agacé par la situation concernant le cas Ousmane Dembélé et il pense que le Français a déjà donné son accord à un club pour une arrivée lors du mercato estival.

Il a précisé ses suspicions : « Les négociations se sont enlisées et l’agent a pris la position de ne plus rien dire. Ne rien dire a des conséquences sur les intérêts du club. Il y avait deux bonnes offres pour lui, mais il n’a pas voulu les accepter, surtout la dernière, qui était un club anglais où il aurait pu développer son jeu. Il a préféré rester ici pendant ces six mois, ce n’est pas bon ni pour lui, ni pour le club. Une prolongation nous aurait permis de travailler plus calmement, il est difficile de comprendre la position de Dembélé. Nous l’avons dans l’équipe. Si c’est un joueur que nous n’aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Nous pensons qu’il a un accord avec un autre club, c’est ce que ses agents nous ont laissé entendre. » A indiqué le patron des Catalans face aux médias.