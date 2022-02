Entraineur actuel du Red Star et ancien consultant et joueur de l’OM, Habib Beye rend hommage à Jorge Sampaoli et son travail depuis son arrivée dans le cité phocéenne.

« C’est ce qu’on appelle des systèmes hybrides. C’est-à-dire que (Boubacar) Kamara est un six lorsqu’ils ont le ballon et lorsqu’ils ne l’ont pas, Kamara vient se glisser entre les deux centraux. Du coup, on a un système en 5-4-1. Il a, de par son profil, la capacité de très bien défendre entre les deux centraux et de sortir le ballon parce qu’il est très bon techniquement. C’est une adaptation de (Jorge) Sampaoli. On dit souvent que c’est l’adaptation à la Ligue 1 mais pour moi c’est surtout l’adaptation aux profils qu’il a à sa disposition. Ce qu’il fait avec (William) Saliba, ce qu’il fait avec (Valentin) Rongier, ce qu’il fait avec Kamara, c’est parce que ces joueurs ont l’intelligence tactique pour le faire et s’adaptent à ce genre de positions. » S’est exprimé celui qui évoluait au poste de défenseur central lorsqu’il était sur les terrains.