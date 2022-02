Joueur le plus cher de ce mercato hivernal avec près de 70 millions d’euros, Dusan Vlahovic a été présenté devant les médias ce mardi en début d’après-midi. Le buteur serbe a livré ses premières impressions et il se sent déjà très à l’aise.

« Choisir la Juve a été facile, dans l’ADN de la Juve, il y a le désir de gagner, de ne jamais abandonner et de se battre jusqu’à la fin, même quand c’est difficile. C’est aussi ma mentalité, donc le choix était naturel. Mon objectif est de m’installer le plus tôt possible dans les plans du club, puis d’apprendre à connaître et à créer une relation d’amitié, je dirais familière, avec tous les coéquipiers et toutes les personnes qui travaillent à la Juve. Je pense que c’est un aspect clé. La Juventus est le plus grand club d’Italie, je suis très heureux d’être ici, » a expliqué la nouvelle recrue de 22 ans.