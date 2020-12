En conférence de presse avant le match en Hongrie demain soir, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman évoque la saison et trouve que le Barça fait preuve de malchance depuis le début de saison surtout au niveau des blessures.

« Pour moi, la situation de la défense centrale c’est plus de la malchance que de la mauvaise gestion. Nous en avons déjà parlé lors de la pré-saison et il y aussi la situation économique. Nous avons donné des opportunités avec (Ronald) Araujo et (Oscar) Mingueza. Si vous ne pouvez pas améliorer avec les nouvelles signatures alors vous devez donner des opportunités aux jeunes. C’est ainsi que nous avons toujours travaillé aux Pays-Bas et que nous avons produit de bons joueurs. » A-t-il déclaré devant les médias.