A la veille du choc face au PSG à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le coach de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a affirmé qu’Edinson Cavani attendait de pied ferme ses anciens coéquipiers.

Absent à l’aller, Edinson Cavani aura à cœur de mener la vie dure à ses anciens partenaires pour le match retour. Et celui qui porte désormais les couleurs de Manchester United est en grande forme. Héros de son équipe ce week-end en championnat en inscrivant un doublé contre Southampton (3-2), l’Uruguayen retrouve ce mercredi à Old Trafford le PSG, un club dont il est toujours le meilleur buteur avec 200 réalisations. Nul doute que cette rencontre devrait être chargée en émotions pour El Matador. Mais son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l’a assuré, Cavani est « prêt » à disputer cette rencontre d’une importance capitale. « Il est prêt à jouer et bien sûr que c’est particulier pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club dont il est le meilleur buteur, cela va le toucher mentalement. Le connaissant, cela va lui donner de l’énergie. Il est tellement professionnel. Il va travailler sur son état d’esprit aujourd’hui (mardi) pour être prêt pour le match ».

Verdict ce mercredi à 21h.