Ce soir à 21 heures, l’OM reçoit l’Olympiakos pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Un match ultra important pour sauver l’honneur du Peuple marseillais.

Avant la rencontre, les South Winners ont déposé une banderole afin de faire passer un message aux joueurs. S’ils ne seront pas présents dans le stade à cause des restrictions sanitaires, leur message est assez piquant : « L’OM c’est nous. Ne jouez pas avec notre passion ! Vous n’êtes que de passage !«

Ils sont remontés contre leur équipe et leurs joueurs qui présentent un bilan cataclysmique en Ligue des Champions avant cette 5e journée. L’OM n’a marqué un seul but en C1 cette saison et n’a pas obtenu le moindre point, faisant de l’équipe la seule parmi les 32 engagées à ne pas avoir inscrit un seul petit but. Pour les South Winners, la plaisanterie a assez duré. Aux joueurs d’y mettre un terme.