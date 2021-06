Le défenseur gauche, Jordi Alba, actuellement en pleine préparation pour l’Euro avec l’Espagne, s’est exprimé sur son avenir à la télévision espagnole. Sans surprise il veut rester en Catalogne, le plus longtemps possible.

Arrivé au FC Barcelone en 2012, Jordi Alba, a maintenant 32 ans. Cette saison il a joué 49 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts et 15 passes décisives. Lors d’une interview pour le TVE, il déclare : « Il me reste trois ans de contrat et je pense que je suis capable de les respecter. La décision du club leur appartient et mon intention est de rester à Barcelone à vie. » En attendant le défenseur jouera l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) avec l’Espagne. Les champions du monde 2010 se trouve dans le groupe E avec la Suède, Pologne et la Slovaquie.