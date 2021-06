Milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia est revenu sur la saison du club de la capitale et explique pourquoi Paris a échoué face au LOSC dans la course au titre de champion de France.

« Ce fut une année difficile où, sans faire offense à Lille, qui a fait une belle saison, nous avons perdu la Ligue 1. « Honnêtement, nous avons eu des matchs que nous aurions dû gagner et peut-être à cause d’un manque de concentration ou je ne sais pas pourquoi, mais nous ne les avons pas fait devancer. Nous avons eu de nombreuses occasions de nous mettre en avant et nous n’en avons pas profité. » Lâche t-il à El Pais.