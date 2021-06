Attaquant de l’Equipe de France, Olivier Giroud ne s’enflamme pas et préfère calmer le jeu au moment de parler des chances de l’Equipe de France avant l’Euro 2020.

Si les Bleus possèdent une très belle équipe, l’attaquant des Blues de Chelsea est revenu sur les chances françaises et ne s’enflamme pas le moins du monde. « Sur le papier, on a une très belle équipe, on a une force offensive assez incroyable. Derrière aussi, on est solide. On a des joueurs très complémentaires. Maintenant, mon expérience m’amènerait à calmer le jeu, à dire aux plus jeunes qu’il ne faut pas s’enflammer. Ce qu’il y a sur le papier est une chose, ce qu’il y a sur le terrain en est une autre. Un bel effectif n’a jamais fait gagner les compétitions. Ce qui fait gagner les compétitions est le talent, mais aussi un superbe état d’esprit et cette force de cohésion, » a souligné le joueur de Chelsea dans un entretien accordé à « RMC. »