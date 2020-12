Dans une interview accordée au quotidien sportif As, le favori à la présidence du Barça, Joan Laporta, se dit très confiant pour conserver Lionel Messi la saison prochaine.

« La question de l’avenir de Leo est, je l’espère, réversible, a indiqué Laporta, dans une interview accordée à As au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Je pense que le plus important est que Leo a dit qu’il attendrait qu’un nouveau président soit élu et qu’il serait donc prêt à écouter la proposition du Barça à la fin de la saison. Je pense que c’est très positif. »

Avant de poursuivre : « Mon intention, c’est que Messi reste. Je vais faire tout ce qu’on peut, en accord avec les possibilités du club, pour que Leo Messi reste au Barça et que son maillot soit toujours celui du Barça. J’ai une très bonne relation avec Leo. C’est une relation de respect et d’estime réciproque. Je sais que Leo aime le Barça. Je ne conçois pas un Barça sans Leo Messi. »