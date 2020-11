Antoine Griezmann a sauvé le FC Barcelone en Liga sur la pelouse d’Alaves samedi (1-1). Le Français a inscrit le premier but de sa saison et Messi n’était pas au niveau dans cette rencontre. Une situation qui agace Fred Hermel, ambassadeur RMC Sport en Espagne.

« Ce Barça qui a bien gagné à la Juve en C1 a un problème en Liga. Le cador de la Liga n’est pas dans une forme extraordinaire depuis le début de la saison. Après, il y a plein de bonnes nouvelles au Barça, comme Pedri, Fati… Et Griezmann qui marque enfin un but, un vrai piqué à la Griezmann. En plus, il a fait un match correct. Il faut se satisfaire de cette petite éclaircie », a indiqué le journaliste de RMC Sport en Espagne.

Avant de poursuivre son analyse sur la situation des cadres du Barça : « En fin de match, le Barça a fait le siège d’Alaves. Mais ils n’ont pas réussi à marquer ce deuxième but. Et Messi n’est pas bon… L’an dernier, le Barça, c’était Messi et Ter Stegen qui sauvaient tout le monde, ils tenaient la baraque à deux. Là, Ter Stegen est blessé, et Messi n’est pas en forme. Avec le 4-2-3-1, Koeman essaye d’apporter quelque chose de nouveau. Contre Alaves, ce n’est pas un problème de milieu. C’est un souci d’efficacité… »