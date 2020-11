Pierre Ménès est revenu sur la victoire du PSG face à Nantes ce week-end (0-3). En revanche, le consultant de Canal+ a alerté sur le calendrier impressionnant qui attend le PSG dans les prochaines semaines.

« Le match à Nantes a été difficile pour le PSG qui, entre blessures et rotation, présentait une équipe assez étrange à la Beaujoire. Avec ce qui est selon moi le problème récurrent de cette équipe, à savoir un milieu de terrain trop peu créatif pour permettre à la ligne d’attaque de briller. En première mi-temps, je n’ai pas vu Mbappé recevoir un seul bon ballon dans l’espace, par exemple. Un premier acte assez horrible au niveau du jeu côté parisien, avec une charnière centrale en grande difficulté, surtout Diallo. (…) Après le repos, Paris a pris assez vite l’avantage », a indiqué le consultant de Canal+.

Avant de poursuivre sur le calendrier qui attend les hommes de Thomas Tuchel : « Comme Rennes, le PSG va jouer deux matchs importants la semaine prochaine avant trois matchs internationaux dont tout le monde se fout éperdument, entre cette Ligue des Nations venue de nulle part et qui ne sert à rien et un match amical totalement dispensable. Le tout en une semaine. Encore une fois, c’est suicidaire dans cette période. Dominique Armand a donné cette stat pendant le CFC : +42% de blessures en Premier League depuis le début de la saison. À force de traiter les joueurs comme des machines, il ne faut pas s’étonner de voir les machines péter. Et dire qu’ils sont suffisamment payés pour jouer tous les trois jours est totalement stupide et démagogique. »