Marseille n’a pas joué face à Lens, vendredi soir, à cause de plusieurs cas de COVID-19 au sein de l’effectif nordiste.

Et selon Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, cette situation pourrait avantager l’Olympique de Marseille pour sa rencontre de Ligue des Champions sur la pelouse de Porto pour le compte de la 3ème journée. Marseille n’a pas le droit à l’erreur face au club portugais pour maintenir une infime chance de qualification en 8es de finale ou en Europa League à l’issue de la phase de poules.

« L’OM aurait joué un Lens diminué, mais un match juste avant un déplacement décisif à Porto en Ligue des Champions. Au final, je pense que c’est un mal pour un bien. Car tu enchaînes vraiment tous les trois jours et ce n’est pas plus mal de couper un peu pour se remettre la tête à l’endroit. L’air de rien, le vestiaire a été un peu secoué par la manière de perdre contre Manchester City. Certains joueurs sont sortis frustrés par ce match. Je trouve ça bien qu’ils coupent et soient focus sur le déplacement à Porto », a indiqué le journaliste de RMC Sport sur Le Phocéen.