Le défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué a répondu aux questions de Movistar. Le joueur a évoqué la situation du club catalan ainsi que les élections dans les prochaines semaines pour désigner le président du Barça.

« Le club est tel quel. C’est en train de changer. Je pense qu’il était nécessaire de renverser la situation car il était évident que la tendance diminuait et que chaque année nous étions un peu plus mauvais », a indiqué le défenseur central du FC Barcelone. Avant de poursuivre sur les élections : « Dans un club comme le Barça, il n’y a jamais d’année de transition. Il y aura des élections et avec elles il y aura un changement qui se verra dans les mois à venir. Ce n’est pas une année facile et pas seulement à cause des circonstances. Mais la vie est un changement et nous y sommes. En Liga, nous devons changer mais nous allons changer. Je pense qu’il y a des jeunes, et on a peu de temps mais on en a besoin pour gagner en confiance. »