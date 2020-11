En tête de son groupe d’Europa League avec 7 points, Lille a battu Milan (0-3). Le LOSC est la seule bonne nouvelle pour le football français sur le plan européen. L’entraîneur Christophe Galtier attend maintenant avec impatience la réception des Rossoneri.

« La qualification ? Je pense qu’il nous faudra au moins une victoire. Au prochain match, on va recevoir le Milan AC qui va être un peu énervé quand même. Il faudra faire au moins une victoire pour se qualifier. On est en tête du groupe, on a une bonne différence de buts, on est sur la confiance. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement. On va redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage pour se préparer pour le match de Brest qui arrive rapidement », a estimé le coach lillois sur RMC Sport.