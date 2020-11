Bernard Giudicelli lance sa défense après les accusations de Mediapart sur l’utilisation d’un faux CV.

Selon Mediapart, Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, aurait usurpé un titre de docteur en économie en falsifiant son CV. Le président de la FFT a souhaité réponse à ces accusations. « Cette allégation mensongère repose exclusivement sur un CV publié à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2019 de la Fédération internationale de tennis (ITF) et dont je ne suis pas l’auteur. En effet, le 24 mai 2019, j’ai transmis à l’ITF un formulaire de candidature au poste de membre du conseil de cette organisation, aux termes duquel j’ai indiqué être »Graduate economist – Aix-Marseille University 1980 », en guise de traduction du DESS d’économie dont je suis titulaire. Ce document est le seul que j’ai transmis à l’ITF à l’appui de ma candidature. C’est à partir des informations contenues dans le formulaire de candidature qu’a été rédigé le CV figurant en annexe de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2019″, a indiqué Giudicelli dans un communiqué à l’AFP.

Le président de la FFT accuse même ses « opposants à l’équipe dirigeante actuellement en place ». En plein élection pour la présidence de la FFT, « on a voulu atteindre mon honneur et ma réputation », indique Giudicelli. Avant de terminer sur les suites de cette affaire et de saisir « la juridiction pénale sur le fondement de la diffamation ».