Fred Hermel, correspondant de L’Equipe et RMC à Madrid, a adoré la victoire du Real Madrid face à l’Atlético (2-0) en Liga le week-end dernier.

« Benzema époustouflant ? Oui ! Au bout de 30 minutes de jeu, Simeone changeait son système et revenait au 4-4-2. Benzema a tué son 3-5-2. Simeone n’a pas trouvé la clé tactique face à Zidane. Les joueurs du Real ont été plus forts physiquement, et plus intelligents. Ils ont fait un pressing incroyable. Le Real a étouffé l’Atletico. Le retour de Ramos ? Il n’y a pas que ça. Kroos est là, Modric est de retour. Les joueurs de l’Atletico étaient complètement perdus. Kroos, c’est un joueur qui est capable de changer le jeu tout le temps. Il fatigue l’adversaire. C’était un match parfait du Real, et Simeone a reconnu la supériorité du Real », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.