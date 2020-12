La disparition de Gérard Houllier a touché l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio. Le technicien l’avait connu lors de son passage à l’OL. Un décès qui bouleverse l’ancien coach des Gones.

« Je suis dévasté… Je n’arrive pas à le croire. On était tellement proches. Il m’a tellement aidé, tellement conseillé. Si j’ai pu tenir jusqu’à la fin de mon contrat à l’OL, c’est grâce à lui. On s’était eu au téléphone, il y a un mois et demi encore. Je n’arrive même pas à parler. Franchement, c’est trop dur », a indiqué le manager du Beijing Guoan dans L’Equipe. Une nouvelle qui bouleverse le football français depuis quelques heures.