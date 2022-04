Antoine Griezmann n’est pas en forme ? Certes. Mais Diego Simeone n’accable pas son petit protégé. L’entraîneur de l’Atletico Madrid a en effet défendu le joueur français en conférence de presse.

« Griezmann est un joueur très important et nous pensons à ce qu’il apporte à l’équipe, nous nous en préoccupons. Évidemment, il traverse une période difficile en termes de buts et ce n’est pas normal. Mais je ne suis pas inquiet, nous verrons bientôt un très bon Griezmann et il sera buteur. », a déclaré Simeone.

Pour rappel, Griemann n’a plus marqué depuis le 6 janvier dernier, en Coupe du Roi. Il a donc joué 14 matchs sans mettre un but.