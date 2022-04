Avant de retrouver le City de Guardiola en Ligue des champions ce soir, Diego Simeone n’a pas caché son admiration pour le tacticien espagnol.

De passage en conférence de presse ce mardi, Diego Simeone a jeté des fleurs à son homologue Pep Guardiola à quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et l’Atlético Madrid (21h).

« Ce qui me plaît le plus avec les équipes qui jouent bien, c’est les efforts qu’ils produisent pour proposer un jeu d’attaque cohérent. C’est plaisant de les voir jouer, de les voir évoluer en s’appuyant sur les grands joueurs qu’ils ont. On va devoir gérer beaucoup de centres, leurs contre-attaques et essayer de mettre beaucoup de joueurs dans la surface. On essaiera d’amener le match là où on veut pour leur faire mal avec la manière de jouer qui est la nôtre depuis plusieurs années », a prévenu le Cholo face aux médias.