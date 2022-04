D’après Marca, les récentes déclarations de Kylian Mbappé n’auront aucune influence sur le verdict final qui sera une signature de l’international français au Real Madrid. Le media affirme même que la volonté de la mère et de l’avocate du joueur est de le voir évoluer avec le maillot blanc la saison prochaine.

Les dernières déclarations, du bluff ?

Les déclarations de Kylian Mbappé samedi dernier, dans lesquelles il a insisté sur le fait que son avenir est toujours indécis et qu’il y a des « éléments nouveaux » qui le font douter de rester au PSG au lieu de signer au Real Madrid, ont signé un nouveau tournant dans le feuilleton. Marca pense que tout cela fait partie d’une stratégie, d’une fuite en avant, résultat de la pression de sa propre famille, du PSG, du Qatar et de la France entière, afin que les fans du PSG, qui l’idolâtrent déjà, ne se mettent pas sur son dos. Les proches du joueur continuent d’assurer, malgré ces dernières déclarations, que Mbappé veut jouer pour Madrid, qui restent calmes car ils n’ont également aucun doute sur le fait que la décision de l’attaquant n’a pas changé et ne changera pas.

Le Real pas inquiété

Toujours selon le media cité, des sources très proches du joueur ont affirmé hier que le joueur est toujours déterminé à jouer pour le Real Madrid et que les déclarations ne sont que le résultat de l’énorme pression du Qatar, du PSG et de la France. Selon certaines informations, M. Macron tenterait une nouvelle fois de convaincre Mbappé de ne pas partir au Real Madrid. La réalité est que l’accord était censé être finalisé la semaine après le match retour au Bernabéu, comme l’a rapporté Marca, mais il ne semble pas que tout soit en place à 100%. S’il est vrai qu’il y a eu une négociation complexe pour certains aspects comme les droits d’image, la volonté de la mère et de son avocate Delphine Vanderheyden est toujours de réaliser le désir du joueur de porter du blanc. Mbappé était prêt à venir cet été et tout est tombé à l’eau car le PSG a rejeté la dernière offre de 200 millions. Et maintenant, ils comptent sur l’attaquant pour tenir sa parole.