Après son altercation avec Djalo et Gourvennec dans le vestiaire du LOSC, Hatem Ben Arfa devrait rapidement connaître sa sanction.

D’après les informations de nos confrères de RMC Sport, le LOSC a pris la décision de maintenir Hatem Ben Arfa à l’écart du groupe en raison de « son comportement jugé inapproprié par la direction ». Pour rappel, le ton était monté dans le vestiaire des Nordistes samedi soir après le match nul décevant face aux Girondins de Bordeaux (0-0). Le milieu offensif de 35 ans était alors au cœur d’une altercation avec son jeune coéquipier Tiago Djalo et son coach Jocelyn Gourvennec. Privé de décrassage dimanche, il ne reviendra pas à Luchin ce mardi pour la séance d’entraînement du jour.

En interne, la tension est toujours palpable et le LOSC souhaite trouver une solution le plus vite possible. « Le service juridique du club a ouvert un dossier disciplinaire et étudie les suites à donner à cette affaire », précise RMC Sport. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin prochain, Hatem Ben Arfa pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu. Affaire à suivre…