L’ASSE a enfin décidé de changer les choses en se séparant de Claude Puel et en écrivant un nouveau chapitre de son histoire avec Pascal Dupraz. Une nouvelle direction qui entraîne l’arrivée de nouvelles recrues. L’une d’entre elles pourrait être Vitorino Hilton.

« Saint-Etienne ? J’étais un peu surpris, on va dire, parce que j’ai vu ça, c’est sorti un peu partout. Moi je suis partant. S’ils me contactent, je suis prêt. Je n’ai pas dit non parce qu’on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne, un club mythique en France. Donc si le coach a vraiment dit ça, qu’il pensait à moi, pourquoi pas. Après pour le moment je n’ai pas été contacté, » a indiqué Vitorino Hilton dans des propos relayés par 90FootballFr.