Débarqué pour 5 petits millions d’euros, Juan Bernat a surpris en obtenant très rapidement une place de titulaire indiscutable. Blessé et surpassé par la concurrence, l’Espagnol pourrait bien quitter le PSG. L’Inter Milan veille.

Après le départ de Maxwell, le Paris Saint-Germain a constamment eu des problèmes au poste de latéral que ce soit à droite ou à gauche. Un poste qui a retrouvé son importance et sa force avec l’arrivée de Juan Bernat en août 2018. Débarqué pour 5 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, l’Espagnol a très rapidement convaincu sur son flanc gauche avant que son ascension soit brisée par une blessure inattendue. Depuis, le Parisien n’a plus retrouvé la moindre continuité et son apport est nul. Une situation qui pourrait le forcer à faire ses valises alors que le tout jeune Nuno Mendes a pris la place de numéro 1 dans la hiérarchie.

Selon des informations relayées par Fichajes, Juan Bernat ne serait pas contre un départ alors que son temps de jeu s’amenuise jour après jour. Chouchou de Thomas Tuchel, l’Espagnol ne possède pas la même immunité avec Mauricio Pochettino une stature moins importante qu’il a du mal à digérer. Pour le moment, seule une écurie aurait tenté une approche pour l’enrôler : l’Inter Milan. Simone Inzaghi est à la recherche d’un latéral gauche capable de prendre une place de titulaire indiscutable et Juan Bernat semble lui convenir. Affaire à suivre…