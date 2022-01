Lanterne rouge de la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne cherche toujours à se renforcer et c’est dans le secteur offensif que les dirigeants cherchent un nouveau profil.

Ignacio Ramirez de retour dans son club en Uruguay, les Verts cherchent un nouveau joueur pour évoluer au poste d’avant-centre. D’après les dernières news du « Progrès, » une piste serait ouverte en Serie A, à la Lazio plus précisément. Il s’agit de l’attaquant de 27 ans Vedat Muriqi qui a perdu sa place depuis le début de la saison avec une titularisation en 11 matchs et aucun but. La Lazio, pas contre un départ, demanderait un prêt avec option d’achat, ce que les Verts ne seraient pas en mesure de faire, pour l’instant…

🇽🇰 🇫🇷 La liste des clubs derrière Vedat Muriqi s’allonge encore !



Après des clubs anglais, turcs ou encore le CSKA Moscou, certains clubs français aussi s’intéressent à l’attaquant.



Vedat suivra-t-il les pas de Zhegrova, Zeneli ou encore Rashani ? pic.twitter.com/1YLvPJUuAX — Football Kosovar 🇽🇰 (@FootballKosovar) January 17, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !