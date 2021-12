Denis Balbir a donné un précieux conseil à Pascal Dupraz pour accrocher le maintien en Ligue 1.

Dans sa chronique hebdomadaire pour But!, le journaliste Denis Balbir est revenu sur la situation particulièrement compliquée de l’AS Saint-Étienne. Un cas qu’il compare à celui du FC Nantes, qu’Antoine Kombouaré avait réussi à sauver l’année dernière. Un véritable exemple à suivre pour le nouveau coach des Verts, Pascal Dupraz.

« Tout le monde connait l’amour que je porte à l’AS Saint-Etienne, et je ne cache pas mon estime pour Antoine Kombouaré. En voyant Nantes s’imposer sur le terrain des Verts, j’ai mesuré la chance qu’a le club nantais d’être allé chercher Antoine il y a un peu moins d’un an. Et je vois en lui le parfait exemple pour Pascal Dupraz. Kombouaré a complètement redressé les Canaris. Avant son arrivée, la situation était très compliquée, très tendue. Sportivement, mais aussi avec une guerre entre la direction et les supporters. C’est presque une photocopie de ce qui se passe à Saint-Etienne aujourd’hui. La situation des Verts me semble même encore plus compliquée que celle des Canaris il y a un an. Pascal Dupraz, je ne le connais pas assez pour me prononcer sur lui. Il a cette image du sauveur, avec le souvenir de ce qu’il a réussi à Toulouse, mais ça s’est moins bien passé à Caen. Je le vois plus comme un coach de mission alors que Kombouaré est plus bâtisseur. Les deux sont dans l’humain, ils sont proches des joueurs. Ils n’hésitent pas à faire des entretiens individuels, ils sont dans l’échange. Pour Saint-Etienne, c’est peut-être ce qui avait manqué avec Claude Puel. C’est ce qu’il n’avait pas su faire. J’ai longtemps été un fervent défenseur de Claude mais il faut reconnaître qu’il y a eu beaucoup d’erreurs. Le contexte là-bas est tel qu’un maintien serait un exploit pour Dupraz. Il ne pourra y arriver qu’avec un bon Mercato. Sinon, j’ai bien peur que ce soit déjà plié. »