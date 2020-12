Titulaire dans les cages de l’AS Saint-Etienne depuis le début de saison Jessy Moulin (34 ans) se confie sur la suite de la saison et son avenir. Il ne pense pas rester numéro un encore longtemps.

Installé comme numéro 1 par Claude Puel depuis février dernier, en remplacement de Stéphane Ruffier, il a déclaré en conférence de presse qu’il ne s’imaginait pas conserver la cage des Verts sur le long terme. « J’arrive après un gardien qui a fait de belles choses. Qui était très bon. Je suis dans une position de transition. Il faut prendre la place mais aussi être là avec les jeunes. Ce sont des super gardiens et des super mecs qui ne rechignent pas à la tâche. Ils sont à l’écoute et ils ont envie de me mettre dans les meilleures conditions. »