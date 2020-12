Fin de ce multiplex de la 17e journée de Ligue 1 ce soir avec la nouvelle victoire 3-0 de l’Olympique Lyonnais face au FC Nantes, ou encore celle du PSG 4-0 contre le RC Strasbourg.

Lyon – FC Nantes 3-0 : l’OL termine 2020 par une belle victoire 3-0 face au FC Nantes. Les hommes de Rudi Garcia prennent même la tête du championnat avec 36 points avec une meilleure différence de buts. Ce soir à domicile, ils ont inscrit 3 buts par l’intermédiaire de Karl Toko-Ekambi (4 min) servit par Memphis Depay, avant que Tino Kadewere ne double la mise (37 min). Enfin à une minute de la mi-temps, c’est Lucas Paqueta qui s’offre son premier but avec l’OL. En seconde mi-temps, Memphis et le jeune Rayan Cherki passe tout proche de marquer. Nantes est seizième avec 16 points.

Angers SCO – Marseille 2-1 : Angers s’impose à la maison face à l’OM sur des buts de Pereira Lage (4 min) et Diony (23 min). L’OM réduit la marque à la 75e minute de jeu grâce à Valentin Rongier mais insuffisant. Les Marseillais sont cinquième du championnat avec 28 points, alors que le SCO est neuvième avec 25 points.

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg 4-0 : Le PSG déroule surtout en deuxième mi-temps avec un but, son premier en carrière pour le jeune Timothée Pembélé (18 min), Kylian Mbappé (80e), Idrissa Gueye (89e) et Moise Kean (91e). Le PSG se retrouve troisième à une longueur de Lyon et Lille.

AS Monaco – AS Saint-Etienne 2-2 : En tête sur un but de Sofiane Diop (7e), le club de la Principauté a cédé par deux fois sur des buts de Mathieu Debuchy (21e) et Denis Bouanga (29e sur penalty). Réduits à dix sur une expulsion d’Eliot Matazo (35e), les joueurs de Niko Kovac ont néanmoins réussi à recoller par Kevin Volland (48e). Invaincus depuis six matches (une victoire, cinq nuls), les Verts de Claude Puel occupent la quatorzième place à six longueurs du barragiste Lorient.

Montpellier HSC – LOSC 2-3 : le LOSC l’a emporté à Montpellier (3-2) par Timothy Weah (23e), Jonathan Ikoné (67e sur penalty) et Burak Yilmaz (86e), contre des buts héraultais de Gaëtan Laborde (57e) et Andy Delort (70e). Lille est deuxième à égalité de points avec Lyon, alors que Montpellier est huitième avec 27 points.