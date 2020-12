En battant la Lazio Rome sur le fil (3-2), le Milan AC récupère son fauteuil de leader devant l’Inter. L’AS Roma et Sassuolo complètent le top 4 de Serie A.

Après la victoire de l’Inter Milan un peu plus tôt dans la soirée sur la pelouse de l’Hellas Verone (2-1), le Milan AC de Stefano Pioli était dans l’obligation de s’imposer pour reprendre son fauteuil de leader de la Serie A.

Les Rossoneri vont parfaitement débuter la rencontre grâce à deux buts de Rebic (10′) et Calhanoglu (17′). La Lazio va pousser et Luis Alberto (27′) va permettre aux siens de revenir aux vestiaires avec un seul but de retard. Les Romains vont même égaliser en seconde mi-temps par l’intermédiaire de l’inévitable Ciro Immobile (59′), mais le Français Théo Hernandez va offrir la victoire à son équipe d’une tête rageuse dans les arrêts de jeu. Véritable héros du soir, il permet au Milan AC de reprendre les commandes du championnat.

À l’affût tout en haut du classement, l’AS Roma et Sassuolo se sont également imposés ce soir sur le score de 3 à 2. Les Romains ont battu Cagliari grâce, notamment, à un but du Français Jordan Veretout (11′). De son côté, l’équipe de Maxime Lopez est aller chercher les trois points sur la pelouse de la Sampdoria. Tenu en échec à domicile face au Torino (1-1), Naples compte désormais un point de retard sur Sassuolo et deux sur la Roma.

Dans les autres matchs de la soirée, l’Atalanta a dû se contenter d’un nul (2-2) sur la pelouse de Bologne, Benevento s’est imposé à l’Udinese (2-0) et le Genoa a battu Spezia (2-1).