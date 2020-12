Hier soir l’AS Saint-Etienne a enfin retrouver le chemin de la victoire face aux Girondins de Bordeaux. Une victoire méritée et avec de belles phases de jeu comme le précise Pierre Ménès.

Pas forcément tendre avec les Verts depuis quelques semaines, cette fois-ci il a souligné la progression des hommes de Claude Puel et trouve que ces derniers ont fait un match intéressant à Bordeaux. Il retient le positif et les deux jolis buts de Nordin et Neyou.

« Saint-Etienne a mis fin à sa série de 11 matchs sans victoire en s’imposant à Bordeaux dans un match assez agréable, avec deux buts merveilleux. La frappe de Nordin et la volée de Neyou sont magnifiques. Cela faisait quelque temps qu’on voyait des progrès chez les Verts, les voilà récompensés. » A-t-il indiqué sur Canal+ après la rencontre.